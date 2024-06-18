Дмитрий Медведев: Россия не видит движения в реформировании МВФ

По словам зампреда Совбез, нужно вводить новые подходы к решению проблем использования нацвалют Россия не видит «особого движения» в вопросе реформирования Международного валютного фонда (МВФ), сообщил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН.