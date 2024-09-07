Путин пригрозил Западу. Турки выразили поддержку. Настал конец империализму ЕС и США

© РИА Новости Кристина Кормилицына2K прочтений Вчера Президент Путин выступил в рамках Восточного экономического форума и сделал заявления по различным темам.
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