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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек молодежки ЦСКА Пономарчук о свадьбе в 19 лет: «Сказал батюшке, что наши с девушкой отношения не закреплены – живем во грехе, получается. Он не допустил нас к причастию. Я понял – вот знак»

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Артем Пономарчук рассказал, почему решил жениться в 19 лет. – Почему женились в столь молодом возрасте?   – Я очень верующий человек.

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