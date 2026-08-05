Отставка Мерца, рынок жилья и пособие на второго ребенка

- Рейтинг правящей партии и канцлера Фридриха Мерца упал до рекордных 20%; - BMW начала показывать рекламу на экранах в автомобилях; - Задолженность стройкомпаний перед работниками выросла вдвое; - В Госдуму РФ поступил проект федерального закона, предусматривающий введение пособия в размере 5 млн руб.