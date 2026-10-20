Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру, сообщает Bild со ссылкой на федеральное ведомство по автомобильному транспорту ФРГ (КВА).
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