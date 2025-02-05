LogicStar создает ИИ-агентов для обслуживания приложений

Швейцарский стартап LogicStar намерен вступить в игру ИИ-агентов. Основанный летом 2024 года стартап получил предварительное финансирование в размере 3 миллионов долларов, чтобы вывести на рынок разработчиков инструменты для автономного обслуживания программных приложений, а не для более типичного использования ИИ-агентов для совместной разработки кода.