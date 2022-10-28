Врач назвал опасные осложнения гипертонии

Причины гипертонии, или повышенного давления, могут быть самими разными, иногда неочевидными. При этом такое состояние может привести к ряду осложнений, предупредил в беседе с «Известиями» врач-терапевт ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Илья Ушак.