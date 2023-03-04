Подешевеют ли овощи и фрукты весной?

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев поведал журналистам о том, что в марте цены на продукты начнут снижаться, и в первую очередь, это касается овощей и фруктов.
Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев поведал журналистам о том, что в марте цены на продукты начнут снижаться, и в первую очередь, это касается овощей и фруктов.
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