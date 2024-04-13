Новости Хард- Рока этой недели

Хочешь немного трэша? Возвращаемся с очередной подборкой самых лучших песен в стиле нью-метал, которые вам нужно услышать, и на этой неделе, похоже, наткнулись на червоточину, ведущую в 80-е, поскольку представляем вам одни из лучших треков в стиле фаст-н-фьюри с тех пор, как "Большая четверка" заслужила свою известность.