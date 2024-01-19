Петербургские полицейские задержали курьера мошенников, «гастролировавшего» по всей России

Ущерб от его действий может достигать десятков миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска Невского района Петербурга задержали в Москве 19-летнего безработного жителя Новосибирска по подозрению в серии мошенничеств.
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