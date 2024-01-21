Сборная по волейболу из Забайкалья вышла в финал первенства России

Сборная Забайкалья стала победителем полуфинальных соревнований и прошла в финал Первенства России по волейболу среди команд юношей до 16 лет, ссобщается в Telegram-канале Забайкальской краевой федерации волейбола.
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