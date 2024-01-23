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«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО

«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО

Артист Никита Джигурда перед поездкой в Донбасс больше полугода был на связи с военными. Об своих поездках в зону СВО актер и исполнитель подробно рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной скандалу с Анастасией Волочковой.

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