«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО

Артист Никита Джигурда перед поездкой в Донбасс больше полугода был на связи с военными. Об своих поездках в зону СВО актер и исполнитель подробно рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной скандалу с Анастасией Волочковой.
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