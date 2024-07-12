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"Что это, если не геноцид?": О трагических последствиях ударов ВСУ против мирных жителей Запорожья рассказал Рогов

"Что это, если не геноцид?": О трагических последствиях ударов ВСУ против мирных жителей Запорожья рассказал Рогов

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о гуманитарной катастрофе которая может сложиться в Запорожской области из-за целенаправленных ударов ВСУ против мирных жителей.

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