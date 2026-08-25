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Царьград

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Торговые сети уведомили о начале продажи алкоголя перед праздниками

Торговые сети уведомили о начале продажи алкоголя перед праздниками

Торговые сети и специализированные магазины уведомляют покупателей о предстоящем «сухом законе». Клиентам рекомендуют заранее запастись алкогольной продукцией, чтобы избежать неожиданных ограничений в праздничные дни.

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