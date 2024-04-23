СКА вернули 500 тысяч рублей по делу о штрафе Роману Ротенбергу

Такое решение приняли в КХЛ Континентальная хоккейная лига вернула петербургскому СКА деньги, взысканных ранее в качестве штрафа главному тренеру Роману Ротенбергу, рассказали РИА Новости в пресс-службе лиги.
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