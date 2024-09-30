ФОТО: FREEPIK В России могут отменить мораторий на проверки общепита в связи с массовыми отравлениями.
"МЫ ХОТИМ КОРМИТЬ ЧИНОВНИКОВ?" - МАССОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕПИТЕ. ПРОВЕРКИ НЕ СТАНУТ СПАСЕНИЕМ - ЭКСПЕРТ
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
По мимо самих владельцев бизнеса, ввести ответственность кто осуществлять контроль персональный СЭС, роспотребнадзор, медкомиссии и т.д.
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7 час.
ОС
Олег Сорин
Коррупции можно победить только жесткой ответственностью. И смертная казнь здесь не нужна. Конфискация имущества у виновного и родни хотя бы до третьего колена, запрет всем вышеуказанным совершеннолетним лицам занимать любые руководящие посты даже самые низшие и возможно даже должности служащих и научных работников. Только рабочие специальности. Тогда будут думать о детях и будущем рода.
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5 час.
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