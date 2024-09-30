"МЫ ХОТИМ КОРМИТЬ ЧИНОВНИКОВ?" - МАССОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕПИТЕ. ПРОВЕРКИ НЕ СТАНУТ СПАСЕНИЕМ - ЭКСПЕРТ

ОС

Олег Сорин

Коррупции можно победить только жесткой ответственностью. И смертная казнь здесь не нужна. Конфискация имущества у виновного и родни хотя бы до третьего колена, запрет всем вышеуказанным совершеннолетним лицам занимать любые руководящие посты даже самые низшие и возможно даже должности служащих и научных работников. Только рабочие специальности. Тогда будут думать о детях и будущем рода.