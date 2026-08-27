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Царьград

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Евгений Мишин: спокойствие Калининграда мучает Европу

Евгений Мишин: спокойствие Калининграда мучает Европу

Депутат Евгений Мишин заявил, что простая жизнь в Калининграде беспокоит Европу. В ответ на угрозы Литвы об уничтожении региона, он подчеркнул решимость России защищать Калининград, о чём ранее говорил и Владимир Путин.

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