Депутат Евгений Мишин заявил, что простая жизнь в Калининграде беспокоит Европу. В ответ на угрозы Литвы об уничтожении региона, он подчеркнул решимость России защищать Калининград, о чём ранее говорил и Владимир Путин.
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