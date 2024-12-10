НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) готовит сценарий для матча, в котором российский нападающий Александр Овечкин может установить новый рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах, побив достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.
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