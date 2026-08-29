Депутат АдГ Котре высказал мнение о возможной причастности Украины и США к подрыву «Северных потоков»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в интервью ТАСС выразил мнение, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» мог быть государственной операцией Украины с участием США, а не частной акцией украинских дайверов.