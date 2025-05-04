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Marca: Клопп сожалеет об отказе возглавить «Реал»

Marca: Клопп сожалеет об отказе возглавить «Реал»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет, что отказался от предложения возглавить «Реал». Как сообщает Marca, немецкий специалист сожалеет об отказе занять должность главного тренера испанского клуба.

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