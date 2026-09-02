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Пятый канал

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«Не сможет переписать ни на кого»: юрист о новом жилье Ларисы Долиной

«Не сможет переписать ни на кого»: юрист о новом жилье Ларисы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина приобрела квартиру в московском жилом комплексе «Премьер» стоимостью 250 миллионов рублей, однако недвижимость оформили на ее дочь Ангелину.

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