Семенович рассказала, почему ее избранник до сих пор женат

Алексей Камышов

Очередная "величайшая певица"/блохер/"звезда"/и тому подобное нашла себе "любимого" спонсора, который дарит ей "...потрясающую дорогую шубу, о которой... мечтала, шикарные сережки с бриллиантами от известного мирового бренда..." Это всё, что нужно знать о её "серьёзных отношениях" с женатым бизнесменом из Германии.