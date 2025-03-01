Певица раскрыла подробности о своем возлюбленном из Германии. Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович, 1 марта отметившая свое 45-летие, рассказала подробности о своей личной жизни и о новом мужчине.
Семенович рассказала, почему ее избранник до сих пор женат
Комментарии
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Алексей Камышов
Очередная "величайшая певица"/блохер/"звезда"/и тому подобное нашла себе "любимого" спонсора, который дарит ей "...потрясающую дорогую шубу, о которой... мечтала, шикарные сережки с бриллиантами от известного мирового бренда..." Это всё, что нужно знать о её "серьёзных отношениях" с женатым бизнесменом из Германии.
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