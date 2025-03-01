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  • Алексей Камышов
    Очередная "величайшая певица"/блохер/"звезда"/и тому подобное нашла себе "любимого" спонсора, который дарит ей "...по...Семенович рассказ...
  • Eduard
    Сами виноваты верят анонимкам!Более 5 тыс. чело...
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Семенович рассказала, почему ее избранник до сих пор женат

Семенович рассказала, почему ее избранник до сих пор женат

Певица раскрыла подробности о своем возлюбленном из Германии. Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович, 1 марта отметившая свое 45-летие, рассказала подробности о своей личной жизни и о новом мужчине.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Очередная &quot;величайшая певица&quot;/блохер/&quot;звезда&quot;/и тому подобное нашла себе &quot;любимого&quot; спонсора, который дарит ей &quot;...потрясающую дорогую шубу, о которой... мечтала, шикарные сережки с бриллиантами от известного мирового бренда...&quot; Это всё, что нужно знать о её &quot;серьёзных отношениях&quot; с женатым бизнесменом из Германии.
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