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Нижегородская правда

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Для первокурсников НИУ провели увлекательное знакомство с вузом

Для первокурсников НИУ провели увлекательное знакомство с вузом

Директор Нижегородского института управления Президентской академии Екатерина Лебедева открыла Дни ориентиров для первокурсников, целью которых является знакомство новых студентов со структурой вуза, учебными процессами и внеучебной жизнью.

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