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Свежие комментарии

С кем можно сравнить Эммануэля Макрона

С кем можно сравнить Эммануэля Макрона

Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
С пидорасами с Трюдо например
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