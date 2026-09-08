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FiNE NEWS

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Volkswagen рассматривает возможность продажи бренда Ducati в рамках реструктуризации

Volkswagen рассматривает возможность продажи бренда Ducati в рамках реструктуризации

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи бренда Ducati, производителя мотоциклов из Италии, в рамках масштабной реструктуризации своего бизнеса.

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