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МОСИНФОРМ

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В районе Можайский проходит капремонт дома по современной технологии с масштабной модернизацией

В районе Можайский проходит капремонт дома по современной технологии с масштабной модернизацией

В 2026 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда, проходят работы по обновлению жилого дома, расположенного по адресу: шоссе Можайское, дом 15.

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