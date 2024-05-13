Олег Панфил (Pastele blajinilor, Пасха блаженных, Prohoade, День поминовения, Радоница) Это праздник такого рода, о котором не скажешь, что он нравится, что ему радуются и его ждут с нетерпением.
Прохоаде
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Олег Панфил (Pastele blajinilor, Пасха блаженных, Prohoade, День поминовения, Радоница) Это праздник такого рода, о котором не скажешь, что он нравится, что ему радуются и его ждут с нетерпением.
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