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Экономист Юшков: Киев не прекратит атаковать российские НПЗ по требованию Трампа

Экономист Юшков: Киев не прекратит атаковать российские НПЗ по требованию Трампа

Президент США Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), поскольку мировой дефицит дизельного топлива сказывается на американском потребителе.

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