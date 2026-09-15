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Русская весна

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Испытания украинских перехватчиков реактивных «Гераней» закончились полным провалом — Reuters

Испытания украинских перехватчиков реактивных «Гераней» закончились полным провалом — Reuters

Испытания украинских перехватчиков реактивных «Гераней» закончились полным провалом, пишет Reuters.

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