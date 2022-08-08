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«Мое жилье» — мой суперсервис

«Мое жилье» — мой суперсервис

Минцифры России и Росреестр представили свою новую совместную разработку — суперсервис «Мое жилье», который создаст единую цифровую среду для взаимодействия всех участников рынка (покупателей и продавцов недвижимости, интернет-агрегаторов объявлений, застройщиков, банков, государственных органов) и позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостьюКак отмечают в Минцифре*, благодаря новому суперсервису, который будет доступен на Едином портале госуслуг, пользователи смогут размещать на интернет-порталах объявления о продаже жилья, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН).

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