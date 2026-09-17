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Царьград

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Томские соцучреждения подключили к отоплению досрочно

Томские соцучреждения подключили к отоплению досрочно

В Томске, по информации городской администрации, более 30 социальных учреждений, включая детсады, школы и больницы, досрочно получили отопление.

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