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«Локомотив» объявил о трансфере Конти. Контракт с экс-защитником «Бенфики» – на 2,5 года

«Локомотив» объявил о переходе экс-защитника «Бенфики» Хермана Конти. Контракт с 28-летним аргентинцем, находившимся в статусе свободного агента, подписан на 2,5 года.

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