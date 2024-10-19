Неизвестный БПЛА проносится мимо AH-64D «Saraf» ЦАХАЛ в Хайфе, как электричка мимо нищего. Сообщается, что израильский Apache должен был перехватить указанный беспилотник, но на кадрах вышло не очень.
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Неизвестный БПЛА проносится мимо AH-64D «Saraf» ЦАХАЛ в Хайфе, как электричка мимо нищего. Сообщается, что израильский Apache должен был перехватить указанный беспилотник, но на кадрах вышло не очень.
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