Стоматологический туризм: как пациенты из России теряют зубы у китайских врачей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россиянин потерял в Китае собственные зубы. Поездка за голливудской улыбкой по привлекательной цене обернулась новым кругом лечения уже на родине.
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