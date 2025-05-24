Полиция проводит проверку после драки девочек-подростков в Казани

Полицейские начали проверку после конфликта девочек-подростков во дворе дома в Азино. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, между двумя несовершеннолетними девочками возник конфликт в одном из дворов жилого дома в Советском районе Казани.