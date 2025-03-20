Белый дом обвинил Байдена в убийстве миллионов кур

Администрация экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед своим уходом накануне вступления в должность республиканца Дональда Трампа умертвила почти 8 миллионов кур по всей стране, и это вызвало перебои в поставках яиц и повышение цен, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.