Байден и Путин обсудили ряд вопросов на саммите в Женеве

В среду Владимир Путин и президент Джо Байден провели почти четырёхчасовую встречу в Швейцарии, сначала на небольшом заседании, а затем на более крупном, в котором участвовало больше официальных лиц с обеих сторон, и длилось оно 65 минут.
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