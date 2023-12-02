Вильфанд сообщил, что на Россию надвигаются аномальные холода

Большую часть россиян ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни. В отдельных регионах морозы будут достигать 40-50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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