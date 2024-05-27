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Сийярто обвинил главу МИД Литвы в агрессии и провоенных взглядах

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис агрессивно отстаивает свои провоенные взгляды. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время пресс-конференции в румынском городе Тыргу-Муреш.

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