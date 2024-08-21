В Центральном округе Омска установили карантинные зоны из-за сорняка, присасывающегося к растениям. Всего в регионе установлено восемь таких зон.
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В Центральном округе Омска установили карантинные зоны из-за сорняка, присасывающегося к растениям. Всего в регионе установлено восемь таких зон.