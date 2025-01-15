Праздничные продажи поддержали рост экономической активности в США в конце 2024 года

Экономическая активность выросла «незначительно или умеренно» в США в конце ноября и декабре, поддержанная сильными праздничными продажами, сообщила Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book («Бежевая книга»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)