Появляется все больше подсказок относительно истинной сути следующего дополнения Sims 4

Спекуляции о том, станет ли добавление фей оккультного типа основной темой предстоящего расширения, только усилились после появления загадочного веб-сайта, на котором были опубликованы новые подробности о пакете.
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