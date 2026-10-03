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Эксперты оценили шансы сборной России обыграть Нигерию после теннисного разгрома Намибии

Эксперты оценили шансы сборной России обыграть Нигерию после теннисного разгрома Намибии

Сборная России уверенно продолжила цикл товарищеских матчей: после победы над Ираном сборная Намибии получила аж шесть безответных мячей.

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