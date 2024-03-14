Две такие разные тещи

Элеонора Коган

Да, вот ведь какая судьба Клавдия Семёновна помогла Андрею с больным ребёнком и они с её дочкой Анной и полюбили друг друга и стали одной семьёй и даже ещё сына родили. А Серёжка оказался нормальным парнем вылечили его. Ну прихрамывает немного и что же. Зато с головой у него нормалёк, стал прекрасным программистом. Молодец Клавдия Семёновна, всех счастливыми сделала!!!Да и заблудшая бабка объявилась о Серёжке, внуке, вспомнила. И приняли её.И Андрей тёщу мамой называет.Она ему и вправду роднее родной матери стала.