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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Две такие разные тещи

Две такие разные тещи

– Чем женщину обидели, девушки? Ну-ка, признавайтесь! – бойкая медсестра зашла в палату, строго спросила.

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Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
За все  жизнь предъявит счет: и за добро, и за зло....
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23 час.
Элеонора Коган
Да, вот ведь какая судьба Клавдия Семёновна помогла Андрею с больным ребёнком и они с её дочкой Анной и полюбили друг друга и стали одной семьёй и даже ещё сына родили. А Серёжка оказался нормальным парнем вылечили его. Ну прихрамывает немного и что же. Зато с головой у него нормалёк, стал прекрасным программистом. Молодец Клавдия Семёновна, всех счастливыми сделала!!!Да и заблудшая бабка объявилась о Серёжке, внуке, вспомнила. И приняли её.И Андрей тёщу мамой называет.Она ему и вправду роднее родной матери стала.
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16 час.
Элеонора Коган
Это так верно.
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16 час.

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