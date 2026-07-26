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Регионы России

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Тимофей Цзю одержал победу над Эрролом Спенсом в боксерском турнире в Сиднее

Тимофей Цзю одержал победу над Эрролом Спенсом в боксерском турнире в Сиднее

Рано утром 26 июля мск на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, Австралия, прошёл главный поединок боксерского турнира, в котором встретились 31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 36-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс.

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