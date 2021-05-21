Фрэнк Лэмпард отказался возглавлять «Кристал Пэлас», сообщает Football Insider. По информации источника, 42-летний англичанин предполагает, что «орлов» ожидает крупная перестройка команды, которая может привести к вылету из АПЛ в следующем сезоне.