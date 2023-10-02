Стал известен победитель конкурса на лучшую фотографию дикой природы от AAP Magazine

Обладателем главного приза стал индийский фотограф Томас Виджаян за снимок белоголового лангура во Вьетнаме / © Thomas Vijayan Брачные игры ягуаров в бразильском государственном парке Энконтро-дас-Агуас / © Turgay Uzer Крокодил поедает антилопу гну в реке Мара в Кении / © Turgay Uzer Силуэты обезьян гелада / © Turgay Uzer Детеныш леопарда ест убитую импалу в Замбии / © Turgay Uzer Молодой лев смотрит вдаль в заповеднике Нгоронгоро в Танзании / © Paolo Ameli Ночная обезьяна в панамском национальном парке Соберания / © Turgay Uzer Стая обезьян гелада в горах Симиен в Эфиопии / © Turgay Uzer Лев в национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве / © Turgay Uzer Молодой леопард проверяет добычу, которую он затащил на дерево в национальном парке Южная Луангва в Замбии / © Turgay Uzer Слон поедает листья акации в национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве / © Turgay Uzer Караван верблюдов движется сквозь шторм возле города Мерзуга в пустыне Сахара в Марокко / © Olivier Unia Неядовитая крысиная змея на ветке / © Jo Fields .