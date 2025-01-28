Сегодня можно вообще ничего не делать – только праздники отмечать, потому что мир отсыпал их вагон и маленькую тележку.
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Сегодня можно вообще ничего не делать – только праздники отмечать, потому что мир отсыпал их вагон и маленькую тележку.