Народная артистка находится там уже третьи сутки. В каком она состоянии. 88-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается в реанимации одной из московских больниц.
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