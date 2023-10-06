Долги криптобиржи FTX оказались на $8 млрд больше из-за программного сбоя

В ходе дела о мошенничестве предпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида свидетель обнаружил, что ошибка программного обеспечения, возникшая из-за нетрадиционного обращения криптобиржи FTX с депозитами клиентов, привела к завышению долга Alameda Research перед биржевыми клиентами на 8 миллиардов долларов.
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